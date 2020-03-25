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Haberler Spor Evde hayat var

Evde hayat var

Evde hayat var
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Futbolun ünlü isimleri korona virüs salgınına dikkat çekerken Göztepeli Beto, “Tekrar buluşacağız” dedi.

Korona virüs salgınına karşı Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldız futbolcudan çağrı gelmeye devam ediyor. Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto kulübün resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Beto, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüsten hem kendimizi hem de ailemizi korumak için bizler evimizdeyiz. Lütfen siz de hem kendiniz, hem de ailenizi korumak için evinizde kalın, güvende kalın, umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve tekrardan stadyumumuzda buluşacağız" dedi.

EVLERİNDEN ÇALIŞIYORLAR
West Ham United'in yıldızı, Felipe Anderson, Manchester United'den Bruno Fernandes, eski futbolcu Rio Ferdinand ve Real Madrid'li Jese Rodruguez, günlük hayatlarını evde sürdürdüklerini ve yaptıkları aktiviteleri sevenleriyle sosyal medya üzerinden paylaştı. Futbolcular evde kalmanın önemine dikkat çekti.

Evinde spor yapan Göztepe kalecisi Beto, 'Evde hayat var' dedi.

Felipe Anderson evinde çalışanlar arasında yer aldı.

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