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Haberler Spor Fener’de Datome korkusu

Fener’de korkusu

Fener’de Datome korkusu
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Sarı-lacivertli ekibin yıldız basketbolcusu, tüm takım olarak tedirgin olduklarını belirterek, “ yaptırdım, karantina altındayım” dedi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda idari menajer Cenk Renda ile bazı çalışanlarda korona virüs tespit edilmesi üzerine sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Gigi Datome, tüm oyuncuların tedirgin olduğunu söyledi. Kendisini evde karantina altına aldığını belirten Datome, "Birçoğumuzun endişesi vardı, soğuk algınlığı vardı ve koronavirüs haberlerini okuyan herkes kendi durumunu merak etti. Test yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz. Türkiye'de henüz evden çıkmama ile ilgili kesin bir kural olmasa da ben karantinadayım. Şu anda yapılması gereken en iyi şey bu. Herkesin kurallara uymasını ve evde kalmalarını istiyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUK BİRİNCİYE VERİLMEZ
Gigi Datome şöyle devam etti: "Sezon devam etmeyecekse, şampiyonluğu ligin tepesindeki takıma vermek çok mantıklı değil. Çünkü futbolun dışında, basketbolda sonuç Play-Off ile belirleniyor. Bir şampiyonluğu feda etmemiz gerekirse, ederiz ve yolumuza devam ederiz."

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