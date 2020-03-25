Fatih Terim'in corona testinin pozitif çıkması futbol camiası tarafından üzüntüyle karşılanırken, birçok kulüp teknik adama destek mesajları gönderiyor. Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı İtalya'nın Fiorentina kulübü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla demeyimli hocaya dester verdi. Mor Menekşeler'in paylaşımında Terim'in Fiorentina formasıyla çektirdiği fotoğraf kullanılarak 'Forza Imperatore' ifadelerine yer verildi.
Fiorentina’dan anlamlı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.