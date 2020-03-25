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Haberler Spor Fiorentina’dan anlamlı paylaşım

’dan anlamlı paylaşım

Fiorentina’dan anlamlı paylaşım
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Fatih Terim'in corona testinin pozitif çıkması futbol camiası tarafından üzüntüyle karşılanırken, birçok kulüp teknik adama destek mesajları gönderiyor. Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı İtalya'nın Fiorentina kulübü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla demeyimli hocaya dester verdi. Mor Menekşeler'in paylaşımında Terim'in Fiorentina formasıyla çektirdiği fotoğraf kullanılarak 'Forza Imperatore' ifadelerine yer verildi.

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