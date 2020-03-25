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Haberler Spor Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli futbolcu 'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan evde kal çağrısı

25.03.2020, 13:56

ekiplerinden 'nin Portekizli futbolcusu , antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti.

Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi.

Evinde bisiklet süren Castro, "Herkese merhabalar. Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Biz de antrenmanlara devam ediyoruz, çok iyiyiz. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz." şeklinde konuştu.

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