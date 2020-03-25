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İdmanlar iptal

İdmanlar iptal
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Korona virüs salgını yüzünden dün idmanların başlayacağını açıklayan bazı takımlar, çalışmalarını yeniden iptal etme kararı aldı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ikinci kez antrenmanlar rafa kaldırıldı. Ayrıca Konyaspor, Antalyaspor ve Aalanyaspor'da da başlayacağı ifade edilen çalışmalar geçici bir süre daha askıya alındı. TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor'da ise teknik direktör İbrahim Üzülmez ve futbolcuların isteği doğrultusunda idmana çıkılmadı. Bazı takımlarından da idmanlarını bir süre daha erteleyeceği belirtildi.

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