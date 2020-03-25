Kabus gibi çöktü

Sağlık Bakanlığı son gelişmeler üzerine 10 gün önce oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisinde görev yapan yaklaşık 850 kişiyi tespit edip korona virüsü testinden geçirmeye karar verdi. Terim’in sonucunun pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylıfutbolcuların ikinci kez teste gireceği belirtilirken Beşiktaş dadün yeni bir hamle yaparak tüm personelini testten geçirdi.

Önce F.Bahçe basketbol takımında virüs vakasının yaşanması, ardından önce G.Saray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ile eşinde, daha sonra da teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından futbol dünyasında panik havası esmeye başladı. 66 yaşındaki Terim ile 65 yaşındaki Abdürrahim Albayrak'ın risk grubunda olması tedirginliği arttırırken gözler 10 gün önce oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisine çevrildi. Son gelişmeler üzerine Galatasaray ile Beşiktaş'ta kırmızı alarm verildi.

HERKES TESTTEN GEÇECEK

Daha önce korona testinden geçen ve herhangi bir vakaya rastlanmayan G.Saray'da futbolcuların yeniden testten geçirileceği duyurulurken, Beşiktaş kulübü de dün yeni bir hamle yapıp takımın teste sokulacağını açıkladı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi masaya yatıran Sağlık Bakanlığı ise söz konusu maçta görev alan hakemler, top toplayıcı, basın mensubu kulüp personelleri dahil yaklaşık 850 kişiyi testten geçirme kararı aldı. Türk futbolunun "imparator" lakaplı teknik direktörü Terim İstanbul'da özel bir hastanede gözetim altında tutulurken doktorlar tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu kronik bir rahatsızlığının olmamasının Terim için avantaj teşkil ettiğini bildirdi.



Sergen telaşlı

Derbide Terim ile samimi görüntüler içerisinde olan Sergen Yalçın da dün testten geçti. Yalçın, "Terim hocama geçmiş olsun diyoruz, kalbimiz onunla birlikte. Ben ve arkadaşlarımda belirti yok ama testten geçeceğiz. Tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.



Terim'den iyi haber

Korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne göre önlemler alınmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.



Başkan Erdoğan telefonla aradı

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı ülkemizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.



Albayrak: Durumum iyi

Eşi Şükran hanımla birlikte korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, twitter paylaşımında sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Benim ve eşimin sağlık durumu çok iyi. Her şey yolunda gidiyor. Şuanda bir sorun yok. Arayan, mesaj atanlar çok. Onlardan moral alıyorum" diye konuştu.