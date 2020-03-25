Kaf-Kaf’ta Mustafa başarıya inanıyor

3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'da alkış toplayan Mustafa Değirmenci başarının geleceğine inanıyor. Altyapıda yetişen ve 2016'dan beri A takımda forma giyen 24 yaşındaki futbolcu hem sağ bek hem de sağ açıkta görev yaptı. Karşıyaka forması altında TFF 1. Lig ve 2. Lig'den düşme acısını yaşayan, geçen sezon Play-Off'ta ilk turda elenmenin hüznünü yaşayan Mustafa, "Hangi mevkide oynadığımın hiçbir önemi yok. Hocaların nerede şans verirse elimden geleni yaparım. Korona salgınından kurtulup ligler başladığında yarım kalan işi bitirmek istiyoruz. Artık adım adım layık olduğumuz yere doğru tırmanışın zamanı geldi" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ