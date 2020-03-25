Menemenspor’a Süper Lig kancası

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un başarılı sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, Süper Lig takımları Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin radarına girdi. Bu sezon ligde görev yaptığı 26 karşılaşmada 2 bin 133 dakika sahada kalan 26 yaşındaki kanat oyuncusu rakip fileleri 4 kez havalandırırken 4 de asist yaptı. Sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Mustafa, geçen sezon devre arasında BAK Spor'dan transfer olmuş, 2. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Başarılı oyuncunun sezon sonunda Ekol Göz Menemenspor ile sözleşmesi sona eriyor. Mustafa Çeçenoğlu'nun Süper Lig'den bir kulüple anlaşamadığı takdirde kariyerine sarılacivertli ekipte devam etmeyi planladığı öğrenildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen 26 yaşındaki oyuncu Başakşehir, Karacabey Belediyespor, BAK Spor ve Beylerbeyi kulüplerinde forma giydi, kariyerinde 207 karşılaşmada 33 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ