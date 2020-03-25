Operasyon başlıyor

Önümüzdeki sezonun yapılanmasına karantinada başlayan Göztepe yönetimi, Jerome’un yanı sıra Deniz, Mossoro ve Leo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in İzmir ekibi Göztepe, Covid-19 virüs salgını nedeniyle tüm faaliyetlerini durdururken, karantina altında önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut ile sürekli telekonferans yoluyla irtibat halinde olan sarı-kırmızılı yönetim, mevcut kadrosunda haziran ayında rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

EN AZ 4 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör İlhan Palut'un raporuna göre sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek İngiliz golcü Cameron Jerome'un yanı sıra Deniz Kadah, Marcio Mossoro ve Leo Schwechlen ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezon verim alınamayan 4 oyuncunun da Palut'un gelecek planları arasında yer almadığı öğrenildi. Ayrıca Kosta Rikalı Celso Borges, Murat Paluli, Gassama ve Wallace Reis ile ilgili ise teknik direktör İlhan Palut'un henüz karar vermediği, ligin başlamasından sonraki performanslarının belirleyici olacağı öğrenildi.

BURAK HAKERLER