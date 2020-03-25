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Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Son dakika: 'de şoku!

Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

25.03.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,16:23

Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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