Takımlar 15 dakikada tanı kitinden geçecek

Korona virüs salgını yüzünden Süper Lig takımlarının yanı sıra bazı takımlar da bugünden itibaren 15 dakikada yapılan hızlı tanı kitinden geçirilmeye başlanacak. Kulüplerin ancak bu kontroller sonrasında idmanlara başlayabileceği ifade ediliyor. Sonuçların olumsuz olması halinde ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vereceği kararla lig takvimini oluşturmaya çalışacak. Çıkacak sonuçların ardından federasyon yeni bir yol haritası belirleyecek. Bu konuda çalışmalar tüm hızla sürüyor.