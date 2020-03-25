Terim paniği

G.Saray’da Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Göztepe, Altay ve Akhisarspor’un ardından bir çok Süper Lig ekibi idmanlarını iptal etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizdeki bir çok kulüp, idman programlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yeni tip korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İzmir'in ve Ege'nin bazı takımları idmanlarını iptal etmeye başladı. Süper Lig ekibi Göztepe'de hazırlıkların cuma günü başlayacağı açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, idmanların bir süre daha ertelenmesi konusunda teknik heyetle görüş alışverişinde bulunuyor.

İDMANLARI BİR BİR ERTELİYORLAR

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay da ise önceki gün başlayan idmanlar, Fatih Terim'den gelen haberler üzerine iptal edildi. Altaylı futbolcuların alınan tedbirler kapsamında 4'erli 5'erli gruplar halinde sabahtan akşama kadar dönüşümlü idman yapacağı öğrenilirken, personel sayısı da azaltıldı. Yabancı oyuncuların idman sonrası tesiste kalmadan evlerine döneceği ifade edildi. Ancak yapılan bu açıklamaların ardından idmanlar dün geçici bir süre askıya alındı. Akhisarspor'da da dün başlaması gereken antrenmanlar son gelişmelerin ardından ertelendi. Federasyonun liglerin başlaması konusunda vereceği karara göre Ege ekibinin idmanlara başlayacağı açıklandı.

Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, önceki gün idman yapma kararı alıp oyuncularını tesiste böyle topladı.