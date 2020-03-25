Tokyo Olimpiyatları 2021’e ertelendi

Korona virus salgınının tüm dünya ülkelerine yayılması ve ard arda bir çok ülkenin olimpiyatlara gitmeme kararı alması sonrası beklenen karar geldi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach bir toplantı yaptı. Video konferans ile yapılan toplantı sonrası dev organizasyonun 1 yıl ertelenerek, 2021'de aynı tarihlerde yapılması kararında anlaşmaya varıldı. Kanada ve Avusturalya, önceki gün yaptığı açıklamada Japonya'da yapılacak olimpiyatlara gitmeme kararı almış, başka ülkelerde bu karara uyacağını açıklamıştı.