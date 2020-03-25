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Haberler Spor Yılmaz Vural: “Aman evde kalın”

: “Aman evde kalın”

Yılmaz Vural: “Aman evde kalın”
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Akhisarspor'da yönetim ve teknik direktör Yılmaz Vural, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde son gelişmelerle ilgili bir toplantı yaptı. Oyuncuların kafalarının çok dağılmış olduğunu belirten tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, "Fatih Terim'de korona virüs çıkması takımı çok olumsuz etkiledi. Oyuncularımız salgın yüzünden kafalarını futbola verecek durumda değil. Liglerin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri takip edip karar vereceğiz" dedi.

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