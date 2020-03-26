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Haberler Spor 1928 Bucaspor, Saka yönetiminde sahlandı

, Saka yönetiminde sahlandı

1928 Bucaspor, Saka yönetiminde sahlandı
Giriş Tarihi: 26.3.2020

3. Lig 3. Grup'ta ikinci devrede yakaladığı çıkışla zirve mücadelesi veren 1928 Bucaspor, Ersin Saka ile şaha kalktı. Sezona teknik direktör Ercüment Coşkundere'yle başlandı. 3 maç görev yapan Coşkundere, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 7 puan topladı. Yaşanan fikir ayrılığı sonrası yerine Nihat Balan geçti. Balan, 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti, ama onun yerine de Ersin Saka getirildi. Saka ile birlikte çıkışa geçen sarılacivertliler, 15 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan topladı ve zirve yarışına ortak oldu. Zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor, kalan 6 haftada Sultanbeyli Belediye, Serik belediye, Silivrispor'la içerde, 52 Orduspor FK, Karaköprü Belediye ve Düzcespor'la deplasmanda karşılaşacak.

OGÜN ÖZDEMİR

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