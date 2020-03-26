Alpaslan eşiyle katları ayırdı!

Korona virüsü nedeniyle karantina süreci için eve kapanan isimlerden Göztepeli başarılı oyuncu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, bir televizyon kanalına bağlanarak evdeki durumuyla ilgili açıklama yaptı, "Alparslan'la sürekli tartışıp sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık" diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'i Korona virüs salgını nedeniyle erteleyince çift kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı. Ebru, Instagram'da paylaştığı videoda eşine, "Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı; benimle ve kızlarınla olacaksın" dedi. Alparslan Öztürk, Ebru'nun sözü bitirmesini beklemeden "Kesinlikle B şıkkı" yanıtını verdi.

'YAN YANA OLMUYOR'

Ebru Şancı, "Alpaslan, Göztepe'de oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk. Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama gördük ki; aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıyoruz" dedi.