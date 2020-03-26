Altay düğmeye bastı İki sezondur Altay

Siyah-beyazlılar, henüz sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yeniledi Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Kappel imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, henüz sezon bitmeden transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlı kurmaylar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'le erkenden masaya oturdu. Altay yönetiminin, iki yıldız oyuncuyla da 2'şer yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

'ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ'

İzmir ekibinde çok mutlu oldukları bildirilen oyuncuların, en kısa zamanda resmi imzaları atması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin Ankaragücü'den transfer ettiği Putsila, bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol atma başarısını gösterdi. Denizlispor'dan önceki sezon transfer edilen Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ise görev yaptığı 24 mücadelede 3 kez rakip fileleri havalandırırken 6 golün de pasını verdi. Altay ile hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten yıldız oyuncular, "Sezon sonunda direkt ya da Play-Off'tan kupa kaldırmak, bu tarihi formayı Süper Lig'de de terletmek istiyoruz" ifadelerini kullandılar. Öte yandan geçtiğimiz gün oyuncularını tesislerde toplayan Altay, sporcularını evlerine yolladı. Futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinde sürdüreceği bilgisi verildi.