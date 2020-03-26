Altınordu’nun en değerlisi Ravil

TFF 1. Lig'de altyapısından yetiştirdiği ve Türk oyuncularla mücadele eden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir değerine değer katmaya devam ediyor. Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan genç futbolcu, dünyaca ünlü futbol sitesi 'Transfermarket'in yapmış olduğu analiz sonucunda TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterildi. Sezon başında değeri 700 bin Euro olarak belirlenen Ravil oynadıkça değerini katladı.

26 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

'Transfermarket' şuan Ravil'in değerini 1.4 milyon Euro olarak gösterdi. Bu sezon Altınordu formasıyla ligde 26 maçta 1 gol atma başarını gösteren genç yıldız için İngiltere, Almanya ve İspanya'dan bir çok kulübün yaz transfer döneminde Altınordu ile masaya oturması bekleniyor. Ayrıca kırmızı-lacivertlilerin bu sezon Ravil gibi vitrine çıkardığı Burak İnce de aynı sitenin verilerine göre sezon başındaki 600 bin Euro'luk piyasa değerini 950 bin Euro'ya yükseltti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ