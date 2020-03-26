Çocuklar için kitap okuyor

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini evde aileleriyle geçiren çocuklar için akşamları Instagram hesabından kitap okumaya başladı. Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ailelerin yükünü hafifletmeyi ve çocukların dikkatini kitaplara çekmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yasemin Ecem Anagöz, kendisinin yanı sıra Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Beşiktaş Sompo Sigorta'da forma giyen Birkan Batuk, Fenerbahçe Opetli voleybolcu Bahar Toksoy ve cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın da projede yer aldığını belirtti. Yaşanan süreç nedeniyle kampı yarıda bıraktıklarını aktaran Yasemin, çalışmalara evden devam edeceklerini ve antrenörlerinin belirleyeceği program sonrası atış idmanlarını evden yapacaklarını kaydetti.
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