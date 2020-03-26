Efsaneden evde kal çağrısı

Kariyerinde 9 Avrupa ve 4 Dünya Şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp evinde spor salonu oluşturup çalışmalarını sürdürüyor. Kayaalp, "Sakatlık süreci yaşıyordum. O yönden biraz şanslıyım ama zaten tedavi sürecim devam ediyor. Hocalarımla ve doktorlarımızla devamlı temas halindeyim. Evde kalmamız hepimiz açısından çok önemli. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.

KAYAALP SEVİNİYOR

Rıza, "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na zaten kota almıştım. Tek amacım Olimpiyat Şampiyonluğu. 2021'e ertelenmesi benim gibi birçok arkadaşım için de avantaj oldu. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.