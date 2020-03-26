F.Bahçe-Bourges maçı hakeminden şok itiraf

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Euroleague'de Bourges ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Esperanza Mendoza Holgado, maçtan önce yönettiği bir önceki karşılaşmada parkeye çıkan bir sporcuda korona virüsü olduğunu öğrendiğini ve virüsü yaymaktan korktuğunu söyledi. Holgado "İspanya'da yönettiğim maçta oynayan bir sporcunun korona virüsü testi pozitif çıktı. Bunu Fenerbahçe-Bourges maçından hemen önce öğrendim. Virüsün bana da bulaşmış olabileceğinden ve virüsü yaymaktan korktum. Bu nedenle maç öncesi ve maç sonrası İstanbul'da otel odasından hiç çıkmadım. Ülkeme döndüm ve sağlık durumum iyi ama geçen hafta amcamı kaybettim üzgünüm" şeklinde konuştu.