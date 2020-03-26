Fenerbahçe’de panik

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in korona virüs teslerininpozitif çıkması üzerine futbol camiasında tedirginlik başladı. F.Bahçe yönetimi dün oyuncuları tesislerde testten geçirtti. Tüm oyuncuların tabi tutulduğu testlerde bir futbolcunun bir de sağlık çalışanının korona virüs olduğu açıklandı. Kulübe yakınçevreler söz konusu oyuncunun Max Kruse olduğunu iddia etti.

Türkiye dün Fenerbahçe'den gelen şok bir haberle sarsıldı. Önceki gün Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi ile teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıktığı haberinin ardından dünde sarı-lacivertli kulüp bir oyuncusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında virüs tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol A takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanlarının korona virüs testinden geçirildiği ve yapılan tetkiklerde bir oyuncu ile bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip korona virüs bulgularına rastlandığı açıklandı.

KULÜP İSİMLERİ AÇIKLAMADI

Kulüp isim vermekten kaçınsa da virüse yakalanan oyuncunun Max Kruse olduğu öğrenildi. Alman futbolcu ve diğer kulüp personelinin derhal hastanede izole edilmiş bir biçimde müşahade altına alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli tüm futbolcu ve teknik heyet de Samandıra Tesisleri'nde teste tabi tutulmaya başlandı.



Geçmiş olsun mesajı yağdı

Korona virüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye Türkiye ve yurt dışındaki bir çok kulüpten geçmiş olsun mesajı geldi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları ile Avrupa'dan bir çok ünlü isimde Kanarya'ya geçmiş oysun dileklerini iletti. G.Saray mesajında, "F.Bahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" derken, Beşiktaş ise şu açıklamayı yaptı: "F.Bahçe sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Göztepe'nin paylaşımında ise "Geçmiş olsun F.Bahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz" denildi.



Kendine test yapmış!

Max Kruse, "Bu virüsün belirtilerinden biri, tat alma duyusunu kaybettirmesiymiş. Bunu öğrenince gece kalktım ve ekmeğime çikolata sürüp yedim. Ancak tadını sonradan alabildim. Bu aşının bulunmaması çok saçma" demişti.