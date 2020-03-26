Futbolcular evlerinde

Korona virüsü nedeniyle evlerine kapanan yıldız isimler çalışmalarına devam ederken bağışı da unutmuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle herkes evlerine kapanmış durumda. Ünlü futbolcularda bu kurala uyarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine 'Evde Kal' çağrısı yapıyorlar. Salgın Avrupa'da yayılmaya devam ederken, Andres İniesta'dan mayıs ayında Japonya Ligi'nin başlayacağına dair haber geldi. Yıldız oyuncu idmanda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Mayısa kadar hazır olmak için çalışmaya devam" notunu düştü.

GORETZKA BOŞ DURMUYOR

Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka ise evinde boş durmuyor ve kurduğu bağış kampanyası için çalışmaya devam ediyor. Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'ta ailesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak insanlardan bağışa katılmalarını istedi. Juventuslu Aaron Ramsey'de evinde çocuklarıyla film izleyerek karantina sürecini tamamlıyor.