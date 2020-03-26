Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu çıktı

Son dakika... Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika... Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve eşi de corona virüsü testi yaptırmıştı. Çiftin sonuçları negatif çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."