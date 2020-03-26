Göz-Göz’de ‘1’ numaralı operasyon

Sezon sonu sözleşmesi sone erecek olan ve ülkesinintakımı Sporting Lizbon’dan teklif alan 37 yaşındaki kaleciiçin harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, yoğun çaba harcıyor.

Süper Lig'de korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı karantinada geçiren Göztepe'de yönetim, 1 numaralı operasyon başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan teklif alan kaleci Beto Pimparel'i 1 yıl daha kadroda tutmak için çaba sarf ediyor. Göz- Göz'de 3. sezonunu geçiren ve performansıyla Süper Lig'in en başarılı eldivenleri arasında gösterilen 37 yaşındaki kaleciye ülkesi Portekiz'den Sporting Lizbon ekibinden gelen teklif, Göztepe yönetimini harekete geçirdi.

KALMAYI O DA ÇOK İSTİYOR

Kaptanlık pazubandını takan 37 yaşındaki tecrübeli eldiven ile video konferans yoluyla bağlantıya geçen kurmaylar, 1 yıllık sözleşme teklifi sundular. İzmir'de çok mutlu olan Göztepe'yi de oldukça benimseyen Beto'nun büyük oranda takımda kalmaya ikna olduğu öğrenildi. Kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini her fırsatta dile getiren Beto'ya cazip bir teklif sunan sarı-kırmızılı yönetim, virüs salgını tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra 37 yaşındaki yıldız ile yüz yüze bir görüşme daha yapacak ve sözleşme imzalayacak.



Kariyeri çok parlak

Portekizli dünya yıldızı kariyeri boyunca 3 UEFA Avrupa Ligi, 2 lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. Beto, Porto ile birer Avrupa, lig ve kupa şampiyonluğu, Cluj ile bir lig şampiyonluğu, Sevilla ile de iki Avrupa Lig şampiyonluğu sevinci tattı. Portekiz Milli Takımı'nda da 16 kez forma giyen Beto, Göztepe'nin kulüp tarihindeki en kariyerli yabancılarından biri oldu.



85 maça çıktı

Göztepe'nin Süper Lig'de geçirdiği 3 sezonda kalesinde verdiği güvenle sigortası olan Beto, Türkiye'nin devler arenasında 85 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisi 85 maçta 107 gol yerken, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Göz-Göz'de 26 hafta sonunda Brezilyalı stoper Titi, 24 müsabakada toplam 2160 dakika sahada kaldı en çok forma giyen isim oldu. Titi'nin ardından kaleci Beto da 24 maçta 2076 dakika oynayıp en istikrarlı ikinci futbolcu olmayı başardı.

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