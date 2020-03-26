Hakemlerimizde sorun yok

MHK Başkanı Zekeriya Alp şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide korona virüs belirtilerine rastlanmadığını söyledi. G.Saray-Beşiktaş derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen ve yardımcılarıyla, mücadelenin gözlemcisi ve temsilcisinin de yer aldığı kontrollerin sonucunun negatif olduğunu söyleyen Alp, herkesin izole bir şekilde evinde olduğunu duyurdu.

ALP: HEPSİYLE İLETİŞİM İÇİNDEYİZ

Federasyon Sağlık Kurulu'nun tüm isimlerle iletişim halinde olduğunu belirten Alp, "Herkes evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Sadece derbi maçın değil tüm birimlerle sürekli bilgi alışverişindeyiz. En küçük bir bulguda da gereken yapılır" dedi.