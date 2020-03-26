Hepsi negatif

Galatasaray ile Beşiktaş derbisindeki 850 kişide sonuçlar hep negatif çıktı.

Galatasaray'da Asbaşkan Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından 11 gün önce oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı mercek altına alınmış ve derbide görev yapan yaklaşık 850 kişi gözetim altına alınmıştı. Apar topar teste giren her iki takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarının test sonuçlarının negatif çıkması gönülleri rahatlattı. İki takımın futbolcuları, teknik heyetleri ve görevlileri dışında derbide görev yapan diğer kişilerde de korona virüsüne rastlanmadı.

TARAMA YAPILDI

Sağlık bakanlığı tarafından yaklaşık 850 kişinin gözetim altına alandığı taramada derbi maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ve ekibi de dahil olmak üzere stat personelleri, gazeteciler ve top toplayıcılarda da herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Trabzon da temiz çıktı

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip korona virüs testinin negatif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Oyuncularımız evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.