İyi ki ertelendi

“Olimpiyatların ertelenmesi hepimiz adına çokiyi oldu. Zaten sakatlığım da vardı. Böylesineortamda katılsaydık bu psikoloji ile başarılıolamazdık” ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin herkes adına çok iyi olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Milli sporcumuz, "Kendi adıma konuşursam zaten sakatlığım vardı. Üç ay önce ameliyat olmuştum. En büyük hayalim olimpiyatlara katılmaktı. Bu ortamda zaten katılmış olsaydım da başarılı olamazdım" dedi.

BİR YIL ERTELENMESİ DOĞRU KARAR

Diğer arkadaşlarıyla da devamlı temas halinde olduğunu vurgulayan Çolak, "Salgın hepimizin psikolojisini olumsuz yönde etkiledi. Olimpiyatlar her sporcunun hayal ettiği bir organizasyon. Ama her şeyden önce sağlık gelir. Ben normalde 2-3 ay kadar erteleneceğini düşünüyordum ama 1 yıl ertelenmesi beni de şaşırttı. Sonrasında düşündüğümde ise en garantisinin bu olduğunu anladım. Çünkü bu virüsün etkisinin 2-3 ay içerisinde geçeceği kesin değil. Bizim için fiziksel form kadar psikolojik etkenler de önemli. Bence bu şartlarda Tokyo'ya gitmiş olsaydık başarılı olamazdık" dedi.



Hayalimiz 2021

Olimpiyatlara kadar hızlı bir şekilde iyileşip performansımı toparlayabileceğime gönülden inanıyordum. Kuvvetlendirme çalışmamı da artık 1 yıl içerisine yayarak yapabilirim. Genel olarak birçok sporcunun motivasyonu düşmüştür ama ben Türk sporcularının tekrar motive olup olimpiyatlara hazır olacağına inanıyorum. 2021 bizim için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.