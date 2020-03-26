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Haberler Spor Karsıyaka’nın jokeri Harun

Karsıyaka’nın jokeri Harun

Karsıyaka’nın jokeri Harun
Giriş Tarihi: 26.3.2020

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Atalay göreve gelen teknik adamların jokeri oluyor. Genç yaşına rağmen 6 sezondur yeşil-kırmızılı kulüpte A takımda forma giyen Harun normalde oyun kurucu pozisyonunda oynaması rağmen, son üç sezonda kanat ve ön libero bölgelerinde de görev yaptı. Zaman zaman aynı maç içerisinde 3 farklı bölgede kendine yer bulan Harun, yeşil-kırmızılı takımın jokeri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

77 KEZ FORMA GİYDİ 4 GOL ATTI
Karşıyaka'da 77 maçta A takımda görev yapan Harun Atalay rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle liglere verilen arada tesislerde kalıp çalışmalarına devam eden genç futbolcu, "Hocalarım şans verdiği ve sahada olduğum sürece sıkıntı yok. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uzun zamandır A takımdayım. Eksiklerim var. Bunu biliyorum. Eksik yönlerimi kapatmak için çalışıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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