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Korona virüs nedeniyle yeniden hemşire oldu

Korona virüs nedeniyle yeniden hemşire oldu
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Takımıyla geçen ay İskoçya'da curling şampiyonasını kazanan 26 yaşındaki Vicky Wright, profesyonel kariyerine ara verip korona virüse karşı verilen savaşa yardımcı olmak için eski mesleği hemşireliğe geri döndü. Wright, "Her şeyin nasıl hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyorduk ve spor etkinliklerinden çok daha büyük öncelikler olduğunu biliyorduk. Evdeyken amirimle temasa geçtim ve geri döndüğümü ve elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. O da bana 'Geri dönebilirsin' dedi. Şimdi hastanede gece vardiyasında çalışıyorum. Şimdilik spora ara verdim ve yaptığım işten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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