Menemen’e ‘Süper’ kanca

Sarı-lacivertlilerde, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu’na Antalyaspor ve Gençlerbirliği talip olurken, Arnavut kaleci Selmani’yi de Konya, Kasımpaşa ve Başakşehir markajına aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'a, Süper Lig kulüpleri kanca attı. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'na Süper Lig'den Antalyaspor ve Gençlerbirliği talip olmuştu. Şimdi de Arnavut file bekçisi Gentian Selmani Süper Lig kulüplerinin yakın markajına katıldı.

SCOUT EKİPLERİ İZLEMEYE ALDI

22 yaşındaki kaleciyi bu sezon birçok maçta Konyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'in oyuncu izleme scout komiteleri yakın takibe aldı. Genç yaşına rağmen kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Selmani'yi Ekol Göz Menemenspor sezon başında bedelsiz olarak Arnavut kulübü KF Laçi'den bünyesine katmıştı. Partizani kulübü altyapısında yetişen 22 yaşındaki kaleci, Kastrioti ve KF Laçi ekiplerinde forma giydi. İzmir ekibinde bu sezon 28 karşılaşmada banko görev yapan Selmani, kariyerinde 161 mücadelede görev yaptı 166 gol yedi. 56 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 1 kez de rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin bedelsiz olarak bünyesine kattığı genç kaleciyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ