Mourinho gönüllü oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, korona virüs nedeniyle lige ara verilen dönemi yaşlılara yardım ederek geçiriyor. Portekizli teknik adam Age UK ve Love Your DoorStep derneklerine yardım ederken görüntülendi. Tecrübeli teknik direktör yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.
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