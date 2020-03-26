Potada gergin bekleyiş

Dünya korona virüs ile uğraşırken basketbol liginde yer alan F.Bahçe, Efes ve Karşıyaka haricindeki tüm takımlar yabancılarını gönderdi.

TBF'NİN dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi. Karşıyaka gibi Europe Cup'ta yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji tüm yabancılarını şimdiden gönderdi. Karşıyaka ile Euroleague'nin kararını bekleyen F.Bahçe ve Anadolu Efes haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarını gönderdiği öğrenildi. Federasyon ligi sonlandırma kararı alırsa ya bu yıl hiç oynanmamış kabul edilecek ya da lider olan Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla lig tescil edilecek. Federasyonun kararını Euroleague ve FIBA karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor. Pınar Karşıyaka'nın en büyük favorisi olduğu Europe Cup'ı da sezon sonuna kadar tamamen durduran FIBA ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. FIBA'nın da sezonu tamamen iptal etmesi ihtimaller arasında.