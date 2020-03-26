Son dakika: Başakşehir'den koronavirüs açıklaması! Testler...

Son dakika... Medipol Başakşehir Kulübü koronavirüs testiyle ilgili açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Futbolcular, teknik heyet ve personelde virüse rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs testine giren Medipol Başakşehir'den sevindirici haber geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, futbolcularının ve teknik heyetinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."