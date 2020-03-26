Terim’e virüsü kim bulaştırdı?

Fatih Terim’in doktoru ikinci başkan Abdürrahim Albayrak’ı ima ederek, “En yakınındaki birisinden bulaşmış” dedi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından akıllara Terim'e bu virüsün nasıl bulaştığı sorusu geldi. Fatih Terim'in doktorlarından İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, virüsü Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın bulaştırdığını ima etti. Kocatürk, Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru bilmiyorum diyerek şunları söyledi:

DURUMLARI ÇOK İYİ

"Terim'in bu hastalığı olan birileriyle devamlı teması var. Zaten bu bulgular o kişide de tespit edildi. Bulgular önce o kişinin , ardından da Terim'in virüsü kaptığı yönünde. Ama durumları iyi ve kontrol altındalar."