Altay’a Cenk piyangosu

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen yıldızını İstanbul’un dev ekibi takibe aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın 2000 doğumlu savunma oyuncusu Cenk Özkacar'a Süper Lig ekibi Fenerbahçe kanca attı. Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedefleyen İstanbul ekibini savunma hattına siyah-beyazlı ekibin stoperi Cenk Özkacar'ı monte etmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, Melih Demiral'ı elinden kaçırdıktan sonra genç oyuncular konusunda daha dikkatli davrandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen Cenk Özkacar bu sezon TFF 1. Lig'de 13 karşılaşmada şans buldu. Oyun stili ve fiziğiyle Melih Demiral'a çok benzeyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi.

37 MAÇTA 1 GOL ATTI

Profesyonel olarak sahaya çıktığı 37 karşılaşmada 1 gol attı. Yurt dışından da bazı kulüplerin takip ettiği Cenk için Altay yönetiminin henüz bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'tan Cenk Özkacar ile ilgili olumlu referansta aldığı öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ