Avrupa’da iptal yok

Korona virüs nedeniyle ara verilen Euroleague ve Eurocup'un geleceği için dün bir toplantı yapıldı. Sporcu sağlığı birinci sırada tutulurken, yapılan açıklamada, "Euroleague ve Eurocup sezonu her ülkenin sağlık otoritelerinin ve yerel yönetimlerin tavsiyelerine uyarak, tüm katılımcılar için en uygun sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına izin verdiği taktirde, yarışmalar devam edecektir" denildi. Yani koşullar herkes için optimal düzeyde uygun olduğunda ligin devam etmesi öngörülüyor. Bunun için bir zaman verilmezken, Eurocup dahil sezonun nasıl devam edeceği ilerleyen günlerde tekrar masaya yatırılacak. İlk hedef, kalan haftaların ve Play-Off'un takvimin ön gördüğü şekilde oynanması olacak. Ülkemizi Eurocup'ta Pınar Kraşıyaka ve Bahçeşehir, Euroleague'de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ediyor.