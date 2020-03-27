Bakanlıktan müjdeli haber

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu müsabakalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı ve 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgede korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle etkilenen kiracılardan, faaliyete başlayacakları tarihe kadar kira bedeli alınmamasını istedi.

DÖRT AY SÜREYLE FAİZSİZ

Faaliyetlerine devam eden, alınan tedbirler kapsamında etkilenen ticari ünitelerin mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına isabet eden kira bedellerinin ilgilisinin talebi halinde 4 ay süreli ve faizsiz olarak erteleneceği, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı veya talep halinde fesih yoluna gidileceği kaydedildi