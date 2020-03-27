Bu işin şakası yok

Futbol ve basketbol başta olmak üzere bir çok lig durma noktasında. Korona virüs vakaları birçok ünlü futbolcuyu antrenör ve başkanı vururken vaka sayısı da 100’leri aştı.

Çin'in Wuhan şehrinde çıktığı günden beri dünyanın kabusu olan ve binlerce ölüme sebebiyet veren korona virüs, spor dünyasını da adeta yerle bir etti. Virüsün İtalya'ya sıçramasıyla Avrupa'yı da vuran salgın nedeniyle birçok futbolcu, basketbolcunun ve sporcunun testleri pozitif çıkarken yöneticiler ve teknik adamlar da hedef olmaya devam etti. Her geçen gün dünyanın önemli kulüplerinden başkan, yönetici, futbolcu, antrenörde korona virüs vakasına rastlanıyor. Sadece futbol ve basketbolda isimleri gündeme gelenlerin sayısı bile 100'e yaklaştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2. başkan Abdürrahim Albayrak ve eşi ile Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın ardından bir önceki gün de Fenerbahçe, bir futbolcusu ile bir sağlık çalışanın test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurmuştu.

SAYILAR SÜREKLİ ARTIYOR

İlerleyen saatlerde ise söz konusu futbolcunun Max Kruse olduğu öğrenilmişti. Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın paylaşımı sonucunda da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Kulüpler şimdi birer birer korona testi yaptırmaya başladı.

VİRÜS ÜNLÜ TANIMIYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına ertelenirken virüsten İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, basketbolda NBA, Euroleague, Eurocup gibi dev organizasyonlar da askıya alındı. Futbol ve basketbol dünyasından bir çok ünlünün ismi korona virüs ile anılmaya başlandı. İtalyan ekip Milan, teknik heyette dünyaca ünlü teknik adam Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Çin'de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Marouane Fellaini'de de virüs çıktı. Sayılar her geçen gün artıyor.



KORONA MAĞDURLARI

Paulo Dybala (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Blaise Matuidi (Juventus)

Marco Sportiello (Atalanta)

Ezequiel Garay (Valencia)

Eliaquim Mangala (Valencia)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)

Fabio Depaoli (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Antonino La Gumina (Sampdoria)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Timo Hübers (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

James Bolton (Portsmouth)

Andy Cannon (Portsmouth)

Haji Mnoga (Portsmouth)

Sean Raggett (Portsmouth)

Ross McCrorie (Portsmouth)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Mikel Arteta (Arsenal)

Daniel ve Paolo Maldini (Milan)

Marouane Fellaini (Shandong)

Jonathas de Jesus (Elche)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Christian Wood (Detroit Pistons)