Devler isyan bayrağı açtı

Korona yüzünden hayat durma noktasına gelirken, takımlar da maaşlarda indirim istedi. Ancak oyuncular duruma tepkili.

Tüm dünyayı etkisi-ne alan korona virüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, fut-bol kulüpleri bu durum-dan en çok etkilenenler arasında yer aldı. Yayın gelirleri, maç gelirleri ve store gelirlerinin bir-den sıfıra inmesi sonrası kulüpler futbolculardan indirim talep etmeye baş-ladı. Bu durumdan dün-yanın dev kulüpleri de etkile-nirken dün İspanya'dan isyan haberi geldi. La Liga devi Bar-celona, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi son-rasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşların-da büyük oranda indirim iste-di. Başkan Josep Bartomeu'nun futbolcularla tek tek iletişi-me geçip, bu süreçte maaşları tam olarak ödeyemeye-ceklerini ve yüzde 70'lik kesinti yapmak zorunda olduklarını iletti.

ZOR DURUMDALAR

Yüksek maaş alan bazı futbolcular kesintiye karşı çıkarken maaşla-rının tam ödenmesini istedi. Barça dışında bir çok kulüpte de sıkıntı yaşanırken R.Madrid, M.United, Manchester City ve PSG başta olmak üzere oyuncu-larına yüksek meblağa ödeyen kulüpler oldukça zor durumda.