En çok kazanan Messi

Dünya virüs ile mücadele ederken kulüpler dev maaşlar ile savaşıyor. Verilere göre en yüksek maaş alan üç futbolcu ise şunlar: ilk sırada Barcelona'nın yıldızı Messi. Messi, Katalan ekibinden yıllık 40 milyon Euro kazanıyor. Messi'yi eski takım arkadaşı Neymar izliyor. Sambacı, PSG'den yılda 36 milyon Euro kazanıyor. Üçüncü sırada ise Juventus'un yıldızı Portekizli Cristino Ronaldo yer alıyor. Portekizli süper star ise İtalyan ekibinden yılda 31 milyon Euro kazanıyor.