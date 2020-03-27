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Evden çalışıyorlar

Evden çalışıyorlar
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle evlerinde kalan yıldız isimler, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine 'Evde Kal' çağrısı yapıyorlar. Yıldızlar bireysel idmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İdmanlarından kalan zamanda ünlü isimler aileleriyle vakit geçirip dizi-film seyrediyorlar. Öte yandan korona virüs tedavisi gören Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala yaptığı paylaşımla takipçilerine iyi olduğunu söyledi.

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