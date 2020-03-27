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Haberler Spor Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

'den 'a "geçmiş olsun" mesajı

Göztepe'den Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı

27.03.2020, 14:00

Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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