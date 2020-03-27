Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.