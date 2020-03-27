  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Helal sana Adem Büyük

Helal sana

Helal sana Adem Büyük
Giriş Tarihi: 27.3.2020

G.Saray'ın oyuncusu Adem Büyük, binlerce insanın hasta ve hayatını kaybettiği şu günlerde yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı. Başarılı futbolcu, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi. Eski milli futbolciu Tuncay Şanlı ise Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki otelini, korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini açıkladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Helal sana Adem Büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA