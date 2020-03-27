Helal sana Adem Büyük

G.Saray'ın oyuncusu Adem Büyük, binlerce insanın hasta ve hayatını kaybettiği şu günlerde yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı. Başarılı futbolcu, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi. Eski milli futbolciu Tuncay Şanlı ise Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki otelini, korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini açıkladı.
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