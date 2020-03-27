Horoz’un demirbaşları

Horoz’da, teknik direktör Bülent Uygun Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, Ismail Aissati, Mustafa Yumlu, Zeki ve Barrow’dan 4 maçta hiç vazgeçmedi.

TFF 1. Süper Lig'de son 3 maçta aldığı 7 puanla kendine gelen Yukatel Denizlispor'da, teknik patron Bülent Uygun 5 futbolcudan hiç vazgeçmedi. Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Horoz'un 3. teknik adamı olan Uygun, takımda taşları yerinden oynattı. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Uygun, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği sınavlarında Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, defansta Mustafa Yumlu ile Zeki Yavru, orta sahada Faslı Ismail Aiassti ile hücumda Gambiyalı Modou Barrow'u ilk 11'de banko oynattı. Stachowiak, Mustafa ve Zeki 4 maçta da 90'ar dakika süre alırken, Barrow 338 ve Aissati de 303 dakika sahada kaldı. Rodallega, 4 maçın 3'üne ilk 11'de başlarken, 292 dakika şans buldu.

SAKATLIKLAR BEL BÜKTÜ

Yukatel Denizlispor, yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Ara transferde gelen Syam Ben Youssef sadece 90 dakika görev alabildi, antrenmanda sakatlandı. Yeşil-siyahlılarda, sakatlar kervanına Isaac Sackey, Recep Niyaz ve Hadi Sacko da eklendi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in devre arasında aldığı genç Muhammet Özkal, Uygun döneminde sadece 1 dakika forma şansı buldu, Sedat Şahintürk de 3 maçta 18 dakika süre aldı. Sakatlıktan çıkan Nijeryalı Ogenyi Onazi 3 maçta 130 dakika şans buldu.

SEBAHATTİN ALP