Kaf-Kaf iş bitiriyor

Korona virüs nedeniyle lige verilen arada oyuncularıyla evlerinden transfer görüşmelerine başlayan Pınar Karşıyaka’da öncelik Taylor ve M’Baye’da.

Dünya çapında kabus yaşatan korona virüs salgınına alınan tedbirler kapsamında durdurulan ING Basketbol Süper Ligi'ndeki takımlar, Basketbol Federasyonu'na sezonun sona erdirilmesi talebinde bulunup yabancı oyuncularını şimdiden göndermeye başlarken, gergin bekleyişi sürdüren Pınar Karşıyaka diğer yandan yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Güçlü kadrosuyla hem lig ve FIBA Europe Cup'ta zirve iddiasını sürdürdüğü sezonun ilk kez yaşanan bir şekilde durdurulup belirsizlik içine girmesinin şokunu yaşayan Kaf-Kaf'ın yeni sezonda öncelikle guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye'yi kadroda tutmaya çalıştığı öğrenildi. Kadrosundaki 6 yabancıdan Kennedy hariç 5'inin sözleşmesi gelecek sezon için opsiyonlu devam eden yeşilkırmızılıların Taylor ve M'Baye ile henüz virüs kabusu başlamadan yeniden el sıkıştığı belirtildi.

YABANCILAR BEKLEMEDE

Karşıyaka, ligin kalan kısmının oynanıp oynanmama durumuna göre yabancılarına ülkelerine dönüş izni verecek. Kulüpler oyuncuların kalan alacaklarının ne olacağı konusunda da belirsizlik yaşıyor. Federasyon ve FIBA, liglerin geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.