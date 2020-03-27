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Haberler Spor Karşıyaka’da Doğukan rüzgarı

’da Doğukan rüzgarı

Karşıyaka’da Doğukan rüzgarı
Giriş Tarihi: 27.3.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın genç yıldığı Doğukan İnci grupta gol krallığı yarışında iddialı konumda. Ligde 24 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Grupta zirvede 14 golle lider Kocaelispor'un forveti Yakup Alkan bulunuyor. 3. Lig 2. Grup'ta Doğukan İnci'nin yanı sıra yine Kocaelispor'dan Gökdeniz Bayraktar, Derincespor'dan Cihan Halil ve Payasspor'dan Mümin Aysever'in de 12'şer golü bulunuyor. Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu rakiplerini geçip sezon sonu tacı takmak istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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