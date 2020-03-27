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Haberler Spor Nazilli Belediye gurbette dagıldı

Nazilli Belediye gurbette dagıldı

Nazilli Belediye gurbette dagıldı
Giriş Tarihi: 27.3.2020

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Belediyespor, deplasmanlarda çok kritik kayıplar yaşadı. Son dış saha galibiyetini 10. haftada Pazarspor'a karşı 3-1'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar, üs üste 9 deplasman karşılaşmasını kazanamadı. Bu periyotta Karacabey Belediyespor, Modafen, Yeşilyurt Belediyespor, Batman Petrolspor, Yozgatspor 1959 ve Diyarbekirspor'a yenilen Nazilli Belediyespor; Altındağ Belediyespor, Somaspor ve Osmaniye FK ile berabere kalıp sadece 3 puan toplayabildi. Siyah İnciler, kalan 6 haftada Karacabey Belediye, Modafen, Yeşilyurt Belediye ile evinde, Nevşehir Belediye, Halide Edip Adıvar ve Gölcükspor'la deplasmanda karşılaşacak.

İHSAN KARATAŞ

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