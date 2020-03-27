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Haberler Spor Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Pınar Karşıyaka'dan 'ye "geçmiş olsun" mesajı

Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

27.03.2020, 17:32

ING Basketbol ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.

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