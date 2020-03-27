Testler temiz çıktı

Tüm Türkiye'yi sarsan korona virüs salgını futbol camiasına da sıçrayınca Göztepe yönetimi antrenmanları ileri bir tarihe erteledi. Daha önce yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlaması planlanan idmanlar, yönetim tarafından iptal edildi. Tüm kafileye dün yapılan korona virüs testi sonuçlarının temiz çıkması sarı-kırmızılılarda moralleri yükseltti.

CASTRO'DAN MESAJ

Futbol dünyasında yaşanan bu gelişmeler sonrası futbolculardan evlerinde karantina altında toplumdan izole bir şekilde kalmalarını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bireysel idman programını uygulamalarını belirtti. Göztepe'de antrenmanların TFF'den yapılacak acıkmaya göre başlayacağı gelen haberler arasında. Göztepe'de Portekizli futbolcu Andre Castro'dan "Evdekal" mesajı geldi. Göztepe Kulübü resmi instagram hesabından Sarı-kırmızılı futbolcunun evinde antrenman yaparken çektiği bir video paylaştı. Videoda kondisyon bisikletinin üzerinde bulunan Castro Türkçe olarak , "Herkese merhabalar, şimdi herkes tetikte. Biz de antrenmanlarımızı evde yapıyoruz. Çok iyiyiz, sen de evinde kal yakında statta buluşuruz" açıklamasını yaptı.